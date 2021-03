Gli offrono la droga e poi li rapinano. Arrestati dalla Polizia di Stato alla Fiumara

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato nella flagranza del reato di tentata rapina e di spaccio in concorso, due ragazzi di 19 e 25 anni, denunciando inoltre il 19enne per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. È successo nei giardini della Fiumara ieri, poco prima delle 17

Due ragazzini si trovavano insieme ad altri amici presso il parco da skateboard sito sotto alla strada Guido Rossa, quando si sono avvicinati a loro tre giovani che gli hanno offerto dello stupefacente. Al loro rifiuto i tre soggetti si sono seduti su un muretto, accanto agli effetti personali dei ragazzi e, dopo poco, uno di questi ultimi si è accorto che i tre gli avevano rubato il cellulare e si stavano allontanando velocemente verso la Fiumara. Li hanno inseguiti e raggiunti per farsi restituire il telefono e la scena è stata seguita da alcuni presenti che hanno chiamato il 112.

Per evitare di essere trattenuti sino all’arrivo della Polizia i tre hanno iniziato a minacciarli e li hanno colpiti con un martelletto frangivetro sul costato e con calci sulle gambe e sul pube.

La volante del Commissariato Cornigliano è intervenuta immediatamente trovando i responsabili ancora presenti sul posto che stavo tentando di scappare. Due di loro sono stati fermati e portati in Questura. Al 19 enne sono state trovati addosso cinque involucri di cellophane contenenti 5 gr. di sostanza stupefacente derivante da Cannabis e due martelletti frangivetro.

I giovani, di nazionalità italiana e che hanno diversi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, sono stati portati a Marassi.

