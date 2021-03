Ladro di biciclette nel cortile della Polizia locale. Arrestato

L’uomo ha tentato il colpo presso il distretto 3 di Polizia locale, quello della Bassa Valbisagno. Fermato dall’agente proprietario della bicicletta elettrica che stava tentando di trafugare

Oggi, alle 13, un agente del 3º distretto di Polizia locale (Bassa Valbisagno) che stava scaricando strumentazioni di servizio dall’auto con livrea nei posteggi riservati è stato avvertito da un passante che qualcuno stava scavalcando il cancello del cortile della stessa sezione, dal lato in cui ha accesso il pubblico. L’agente, insieme a un collega, si è precipitato nel cortile e ha scoperto l’uomo, un italiano, che stava tentando di asportare proprio la sua bicicletta elettrica.

Il malvivente è stato fermato e accompagnato nei locali della Polizia locale di piazza Ortiz per l’identificazione e il fotosegnalamento presso il reparto Giudiziaria, quindi arrestato in flagranza per il tentativo di furto.

