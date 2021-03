“Armella & Associati” nelle 100 eccellenze legali di Forbes

Uno studio a De Ferrari, l’altro a Milano: lo studio, eccellenza genovese, è stato scelto tra migliaia per comparire tra quelli giudicati migliori dalla testata

Cento i prescelti, in totale, in tutte le categorie: italian law firm, italian boutique, foreign law firm, consulting e tax & legal. In quest’ultima compare lo studio “Armella & Associati”, fondato nel 2008 da Sara Armella dopo 15 anni di esperienza presso lo studio Ukmar. È specializzato nei settori del diritto tributario nazionale e internazionale. Armella & Associati è tra i fondatori, nonché unico studio italiano, di Green lane, associazione internazionale di studi professionali indipendenti, con specifica esperienza nel settore della fiscalità del commercio internazionale e del diritto doganale. Tra i propri clienti, lo Studio annovera primari gruppi multinazionali e italiani, in virtù di una maturata esperienza nel settore della fiscalità internazionale e nazionale.

