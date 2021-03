Prende porta di camion in faccia, in prognosi riservata al San Martino

È successo in un’area privata che si affaccia su via Luigi Canepa, a Molassana. Sulla dinamica dell’incidente sta indagando il nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria della Polizia Locale

Ad essere soccorso dal 118, che ha inviato ambulanza e auto medica, è stato un cinquantenne che è stato ricoverato in prognosi riservata. Non è un pericolo di vita.

Non facile da ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo i primi elementi raccolti, la porta del camion frigo s’è aperta. Non si sa se sia stata spinta da un veicolo sopraggiunto, una volkswagen Golf, o se, apertasi da sola, si sia abbattuta sul veicolo, danneggiandolo (un montante sfasciato, autista ventinovenne illeso) e sul conducente del camion carico di carne di agnello dalla Sardegna, che era sceso. È lui il cinquantenne preso in pieno dalla porta che è stato soccorso e ha riportato un trauma facciale importante.

