Picchiata e minacciata con un ferro da stiro e con un coltello, la Ps attiva il codice rosso

Il marito della donna è stato denunciato. Torturava anche psicologicamente la moglie, minacciando di farle del male se non avesse confessato il nome di un amante in realtà inesistente

Ieri mattina la Polizia di Stato di Genova ha denunciato un genovese di 49 anni per maltrattamenti in famiglia.

La vittima, che si trovava nell’ufficio del marito, ha chiamato il numero di emergenza dicendo di aver litigato con lui e di essere stata colpita con un calcio sul fianco.

Immediatamente una volante dell’U.P.G è intervenuta in soccorso della donna bloccando così il marito.

La vittima ha poi raccontato agli agenti che l’uomo era solito, per motivi di gelosia, usare su di lei violenza sia fisica che verbale.

La donna ha poi continuato il racconto dichiarando che dopo un inizio di matrimonio sereno l’uomo ha iniziato ad essere molto geloso ed in più occasioni, anche davanti al figlio minorenne, l’ha colpita, offesa e minacciata.

In particolare la vittima ha riferito che nel mese di ottobre 2020, mentre la famiglia era in casa, l’uomo, dopo averla colpita con svariati schiaffi, l’ha minacciata, dapprima con un ferro da stiro e poi con un coltello.

La donna, pur avendo subito altre aggressioni e minacce non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo anche quando l’uomo, in preda alla gelosia, le aveva mandato un messaggio, in occasione di un suo viaggio per lavoro all’estero, dove la minacciava di torturarla fisicamente se non gli avesse detto il nome del suo immaginario amante.

Per il 49enne è scattata la denuncia.

