Morto l’uomo coinvolto in un incidente il 1º marzo scorso a Pegli. Terza vittima del 2021

Si tratta di un 55enne, soccorso sulle prime in codice giallo, di media gravità. Gli è stata, poi asportata la milza. Stamattina la notizia del decesso

Al momento dei soccorsi le sue condizioni non erano sembrate gravissime, ma è morto a seguito delle patite lesioni patite nel corso dell’incidente di cui è rimasto vittima il 1º marzo sul lungomare di Pegli, un frontale con veicolo sopraggiungente in senso opposto. L’uomo, a bordo di un motociclo, parrebbe aver sorpassato e urtato un’autovettura che procedeva regolarmente per la sua strada. Era stato soccorso in codice giallo, poi gli avevano asportato la milza. Stamattina notizia del decesso. Delle indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente si sta occupando la Polizia locale.

