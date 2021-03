Il decesso dell’uomo, un settantatreenne, è avvenuto a seguito di un malore

Stamattina, verso le ore 11:45, un genovese di 73 anni residente nel quartiere è morto a seguito di un malore su un bus della linea 1. Inutili i soccorsi: per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Sul posto la Polizia locale del 7º distretto. È stato ovviamente necessario fermare il bus Amt facendo scendere gli altri passeggeri in attesa dell’autorizzazione per la rimozione della salma.

