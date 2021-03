Lunedì, viabilità difficile. Code fino a 5 km in autostrada, incidenti in città

Raffica di incidenti sulle strade urbane: in via Gramsci, Lungobisagno Dalmazia, via al Santuario di N.S. della Guardia, piazza Giusti

In autostrada

In A7 coda di 5 km tra Busalla e Genova Ovest per lavori.

In A10 coda di 1 km tra Arenzano e bivio A10/A26 Trafori per lavori.

In A12: Coda di 2 km tra Recco e Genova Nervi per lavori; traffico Rallentato tra Genova est e Recco per lavori; coda di 2 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

A26: coda di 6 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori; coda di 4 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...