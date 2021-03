Incendio in via degli Oleandri, donna di 90 anni in codice rosso

Due persone anziane abitanti nell’alloggio vicino sono stati visitate in loco ed hanno rifiutato trasporto in ospedale

L’incendio si è sviluppato all’interno 11. L’abitante, una donna di anni 90, è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale di S. Martino (ha subito ustioni, ha inalato fumo e ha traumi da caduta). Gli abitanti dell’edificio (una trentina di persone) sono stati evacuati per sicurezza ed assistiti in zona (via degli Oleandri e piazza Santa Maria) da militi delle pubbliche assistenze. La protezione civile ha inviato personale per assistenza e porta bottigliette d’acqua. Sul posto c’è la Polizia locale.

Per quanto si riesce a capire, l’edificio non presenta danni strutturali, l’incendio è stato domato, ma i Vvf attendono un sopralluogo della Pubblica Incolumità per le valutazioni del caso e l’eventuale inagibilità dell’interno 11 in cui si è sviluppato l’incendio, del limitrofo interno 10 (abitato da due anziani soccorso in loco) e del soprastante interno 14.

