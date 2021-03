Aspi a Fillea Cgil: «Attenzione alle normative sulla sicurezza sul lavoro»

Le Autostrade rispondono all’allarme lanciato oggi dalla Fillea Cgil sugli appalti

La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia vuole <rassicurare i rappresentanti di Fillea Cgil e delle altri parti sociali sulla continua attenzione dedicata al rispetto delle normative in materia di sicurezza e lavoro per quanto riguarda le attività di manutenzione in corso sulla rete autostradale ligure>.

Oggi il segretario generale Pezzoli ha lanciato l’allarme: «Imprese in subappalto, spesso improvvisate, che talvolta sfuggono al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia e che mandano le proprie maestranze a lavorare lungo viadotti e gallerie privi delle più fondamentali norme sulla sicurezza. Orari lavorativi da 12/14 ore al giorno senza pause. Pericolo di caporalato».

<In qualità di committente, Autostrade per l’Italia effettua tutte le verifiche prescritte dalla legge sull’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici fin dalla fase della stipula dei contratti – recita una nota di Aspi -. Gli stessi subappalti, autorizzati sulla base della normativa vigente, sono assoggettati alla medesima tipologia di verifiche. Tutte le attività vengono effettuate sotto la supervisione di un Direttore Lavori, di un Coordinatore della Sicurezza e di un RUP che sorvegliano il regolare andamento dei cantieri. Inoltre, da diversi mesi è in corso un’attività di sorveglianza dedicata alla prevenzione dei rischi sul lavoro che viene effettuata tramite ispezioni puntuali in cantiere, in sinergia con un primario ente esterno di certificazione, il cui scopo è anche innalzare la soglia di percezione del rischio da parte delle imprese appaltatrici. Tale progetto pilota è partito proprio in Liguria e sarà presto esteso anche negli altri cantieri di ASPI presenti sul territorio nazionale. In ogni caso, con spirito di massima collaborazione e attenzione verso le maestranze che stanno svolgendo un ruolo fondamentale nelle attività di manutenzione della rete ligure, la Direzione di Tronco di Genova organizzerà a breve un incontro con le rappresentanze sindacali, così da ascoltare e verificare nel dettaglio le segnalazioni rappresentate e per condividere le misure di controllo e prevenzione già in essere, riservandosi di adottare ogni inerente iniziativa a tutela propria e delle maestranze coinvolte nell’esecuzione dei lavori».

