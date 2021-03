La “questione titanio sul Beigua” arriva sul tavolo del ministro Cingolani

Depositata l’interrogazione parlamentare a firma Luca Pastorino (deputato LeU, segretario di Presidenza alla Camera) e Federico Fornaro (capogruppo LeU alla Camera) sull’estrazione di titanio nel parco del Beigua

«Abbiamo depositato al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani l’interrogazione, a firma Luca Pastorino e Federico Fornaro, capogrupo LeU alla Camera, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per non compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati del Parco del Beigua», dichiara il deputato ligure LeU Luca Pastorino, segretario di Presidenza alla Camera.

«Come annunciato nei giorni scorsi – prosegue -, la preoccupazione è legata all’apertura di un’area di estrazione del titanio nel parco. In particolare, nell’interrogazione chiediamo come si intenda “evitare gli evidenti rischi ambientali derivanti dall’insediamento di attività che devasterebbero un’area protetta inestimabile per biodiversità e valori ecologici e paesaggistici. Non ultimo, si chiede di “garantire il diritto alla salute delle comunità interessate nell’ottica di uno sviluppo in armonia con l’ambiente” ma anche quali siano gli indirizzi politici nel settore minerario e i programmi nazionali di ricerca. Il nostro obiettivo è discutere quanto prima in aula questo tema».

