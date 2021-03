Una decina di persone di area anarchica si sono arrampicate sulla facciata della sede Rai, in corso Europa. Sul posto i Carabinieri e la Digos che hanno identificato i partecipanti al blitz. I manifestanti hanno esposto due striscioni con la scritta «Solidarietà ai detenuti in lotta». Un altro striscione era dedicato all’anarchico Dimitris Koufondinas, arrestato in Grecia e in sciopero della fame da 53 giorni.

