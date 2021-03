Nel tratto tra Borgo Fornari e Pieve di Borgo Fornari. Continua la deviazione del traffico in autostrada A7 tra Busalla e Ronco Scrivia

Durerà più del previsto la messa in sicurezza della strada statale 35 dei Giovi. Anas informa, infatti, che per mettere in sicurezza in tratto sarò necessario procedere al disgaggio del fronte di frana instabile, rimuovendo tutto quello che potrebbe cadere. La strada resta, quindi, chiusa in entrambe le direzioni.

