Ultraottantenne cade in un rivo, maxi operazione di ricerca e recupero

Risolta con un lieto fine la disavventura di un uomo ultraottantenne che, andato come spesso faceva sulle alture di Moneglia, non ha fatto rientro a casa. La moglie ha messo in allerta la catena dei soccorsi, che mette in campo oltre che i Vigili del fuoco anche un elevato numero di volontari di protezione civile, AIB e del Soccorso Alpino. Sono intervenute anche le unità cinofile. Sono stati i volontari dell’Antincendio Boschivo ad individuare l’uomo che era scivolato verso un rivo rimanendo bloccato. Sono stati proprio i tecnici del Soccorso Alpino Liguria a issare sul sentiero l’uomo grazie ad una manovra di contrappeso, tecnica di soccorso alpinistico. I Vigili del fuoco hanno collaborato a recupero e trasporto. L’uomo non presentava traumi importanti ma è stato trasportato per ulteriori verifiche al pronto soccorso di Sestri Levante.

