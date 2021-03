Autostrade, code fino a 8 km per incidenti e lavori

Le situazioni più difficili in A26 (8 km di coda tra Masone e il bivio con la A10) e in A7 (6 km di coda tra Busalla e il bivio con la A10)

ECCO LA SITUAZIONE

A7: coda di 1 km tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per incidente; coda di 6 km tra Busalla e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

A10: coda di 1 km tra Genova Pra’ e Bivio A10/A26 Trafori per incidente; coda di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pra’ per incidente.

A12: coda di 3 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori; scorta veicoli tra Lavagna e Sestri Levante per Materiali dispersi in direzione ponente.

A26: coda di 8 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per incidente; coda di 4 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per incidente; coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.

