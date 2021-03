Carabinieri, uno spot per reclutare allievi marescialli

Il 15 marzo 2021 scadranno i termini per la presentazione della domanda di ammissione

11° Corso triennale per il reclutamento di 626 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, il 15 marzo 2021 scadranno i termini per la presentazione della domanda di ammissione al Corso per la formazione di base per i Marescialli dell’Arma dei Carabinieri.

Per l’occasione sono stati realizzati dal Comando Generale un breve video di presentazione (per i siti on line e per le testate televisive) e un file audio (per le radio) per ricordare la scadenza del concorso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...