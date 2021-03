Autostrade, 5 km di coda in A7. Incidenti in città

Traffico rallentato in città per incidenti in Lungobisagno Istria, in via Merano e in via Sampierdarena

La situazione in autostrada:

A7: coda di 5 km tra Busalla e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

A10: coda di 1 km per incidente nel tratto compreso tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova

A12: coda di 2 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori

A26: traffico rallentato tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori; coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.





