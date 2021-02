I carabinieri gli chiedono i documenti, lui li aggredisce

È successo in via della Posta Vecchia. I militari dell’Arma hanno dovuto usare lo spray per fermare il cinquantenne

Nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso di un servizio per il controllo del centro storico, i Carabinieri della Maddalena, supportati dai Militari dell’Esercito, in via della Posta Vecchia, hanno fermato per un controllo un 50 enne genovese. L’uomo, oltre a rifiutare di fornire le proprie generalità, ha opposto attiva resistenza ai carabinieri, spintonandoli. Visto il comportamento aggressivo dell’uomo, per bloccarlo, i militari hanno utilizzato lo spray in dotazione. Identificato in P.L.F., gravato da pregiudizi di polizia, lo hanno denunciato per “resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità”. Sempre ieri sera è stato controllato anche un 62 enne, genovese gravato da pregiudizi di polizia, in evidente stato di ebbrezza, poi, sanzionato per ubriachezza.

