La truffa del momento: vende drone online, ma non lo consegna. Denunciato dai CC

Un 56enne di Casarza aveva visto l’offerta, aveva un po’ contrattato, poi aveva sborsato 2.500 euro senza mai ricevere in cambio quello che desiderava

Un 24 enne romeno, aveva messo in vendita un drone su un sito internet specializzato. L’uomo, contattato da un 56enne di Casarza Ligure, a seguito di trattative, era riuscito a farsi consegnare dall’interessato la somma di oltre 2.500 euro, mediante un bonifico bancario, raggirando l’acquirente, al quale non ha mai spedito il bene acquistato. In mattinata, i Carabinieri di quel Comune, dopo una serie di accertamenti, hanno identificato lo straniero, gravato da pregiudizi di polizia e lo hanno deferito in stato di libertà per “truffa”.

