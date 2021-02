Oggi saranno inoculate, in totale, 2.051 dosi. Utilizzato il 73% dei vaccini inviati dallo Stato

Sono 39.766, a ieri, le persone che hanno ricevuto in Liguria la seconda dose di vaccino che garantisce immunità al 95% (ma non evita l’eventuale contagio ad altre persone). Oggi sono in preventivo 2.501 dosi.

Il 73% delle dosi ricevute dalla Liguria (in totale 126.890) è stato somministrato. Si tratta di 92.329 dosi.

Questi i dati resi noti dalla Regione Liguria.

