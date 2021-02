Terminal San Giorgio, i sindacati: «Basta con il precariato»

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti: «Relazioni sindacali difficili, a breve un’assemblea»

<Nuove azioni unilaterali al terminal San Giorgio da parte dell’azienda>: Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti fanno riferimento a un ordine di servizio che va a modificare, seppur non integralmente, alcune specifiche della mansione del “semoventista”.

<Spiace ancora una volta constatare le difficili relazioni sindacali impostate da questa dirigenza: ogni decisione non viene ne discussa né anticipata, né tanto meno condivisa con i rappresentanti dei lavoratori – dichiarano Fabio Ferretti, Massimo Rossi, Duilio Falvo di Filt Cgil – Fit Cisl e Uiltrasporti – Riteniamo che questo atteggiamento provocatorio e prevaricante nei confronti dei dipendenti non faccia bene a nessuno. I sindacati hanno avuto la notizia che ad un lavoratore a tempo determinato non è stato trasformato il contratto. Al di là dell’aspetto normativo, che le organizzazioni sindacali non intendono discutere, i sindacalisti esprimono preoccupazione perché, in piena crisi pandemica, non rinnovare un contratto a tempo determinato risulta sleale da parte di un’azienda che ha potuto proseguire con le attività anche durante il lockdown grazie all’impegno dei lavoratori>.

<I dipendenti che hanno messo a rischio la propria salute hanno garantito la produttività e meritano ben altro trattamento – tuonano i sindacalisti – Crediamo infine che l’utilizzo del tempo determinato al Terminal San Giorgio non sia utilizzato correttamente perché l’azienda si serve di uno strumento che rende precaria e difficile la vita lavorativa degli addetti del terminal con ricadute evidenti anche sotto il profilo della sicurezza. La via da percorrere è quella sottolineata e rivendicata a più riprese da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti: la stabilizzazione del personale. A breve verrà convocata un’assemblea per fare il punto e riprendere alcuni temi che avevano portato all’apertura dello stato di agitazione al quale si aggiunge l’utilizzo ambiguo del tempo determinato all’interno del terminal>.

