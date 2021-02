Vaccinazioni “over ’90”, già più di mille prenotazioni qualche minuto dopo le 23

Partite le prenotazioni online per le vaccinazioni per gli over 90. In questo momento, alle 23.05, il tempo di attesa è di circa 19 minuti con 2.420 e più di mille che hanno già ottenuto una prenotazione.

Familiari e amici si sono mobilitati e hanno subito approfittato della possibilità di prenotare online.

Mi piace: Mi piace Caricamento...