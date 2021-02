Vaccinazioni al via da mercoledì 17 febbraio. Ecco come prenotare

Prenotazioni attraverso il canale informatico prenotovaccino.regione.liguria.it dalle 23 di oggi. Da domani si potrà usare anche un numero verde

Gli over80 in Liguria sono 178mila, di cui circa 160mila fuori dalle Rsa quindi da vaccinare nella fase 2. Sono 2.252 gli over80 già vaccinati da venerdì scorso in tutte le Asl liguri, estratti casualmente dall’anagrafe vaccinale.

DA DOMANI:

NUMERO VERDE PER LA PRENOTAZIONE DEL VACCINO È 800 938818:

DOMANI, 16 FEBBRAIO, ATTIVO DALLE 6 ALLE 20;

NEI GIORNI SUCCESSIVI DALLE 8 ALLE 18

SPORTELLI CUP E SPORTELLI ASL/OSPEDALI

ATTRAVERSO QUESTI 3 CANALI È PREVISTA UNA ‘PRENOTAZIONE INTELLIGENTE’:

• Domani 16 febbraio la prenotazione sarà dedicata agli over 90

• Mercoledì il 17 febbraio la prenotazione anche agli over 85

• dal 18 febbraio potranno prenotare tutti i cittadini con più di 80 anni

DAI PROSSIMI GIORNI SAR’ POSSIBILE PRENOTARE ANCHE I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E LE FARMACIE

Al momento della prenotazione della prima dose, verranno comunicati anche data e orario per la somministrazione del richiamo; con la conferma della prenotazione contestualmente alla somministrazione della prima dose.

LE ASL STANNO ORGANIZZANDO DEI VACCINE DAY NEI PICCOLI COMUNI: LA COMUNICAZIONE AGLI OVER80 E’ A CARICO DEI SINDACI Gli anziani residenti in questi Comuni ovviamente non devono prenotarsi, così come le persone over80 non deambulanti che saranno contattate dalle asl per il vaccino al domicilio e gli anziani dimessi dagli ospedali per patologie diverse dal Covid (le dimissioni devono essere successive all’avvio della vaccinazione per la loro fascia di età)

IMPORTANTE:

Il numero verde CUP 800 098 543 non sarà attivo domani, martedì 16 e mercoledì 17 febbraio perché tutti gli operatori saranno dedicati alle prenotazioni dei vaccini anti covid per gli over 80.

<La prossima settimana sarà quella in cui si cominceranno a fare più 20mila vaccini alla settimana, ovviamente partendo dai nostri anziani – ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti, ieri, nel corso della conferenza stampa di fine giornata -. Domani sera (la sera del 15 febbraio n. d. r.) alle 23 si aprirà la prenotazione informatica sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it, martedì saranno attivi anche gli altri canali di prenotazione e da mercoledì 17 febbraio inizierà la vera vaccinazione rivolta gli ultra80enni sul territorio, con il doppio obiettivo di mettere in sicurezza i nostri cittadini più fragili, che sono i più esposti ai rischi di ospedalizzazione e complicanze anche letali, e di alleggerire il lavoro dei nostri ospedali>.

