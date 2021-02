Da oggi attivo lo sportello Asl3 per il benessere ambientale e sociale delle persone fragili

È il primo sportello in Liguria totalmente dedicato alle persone con disabilità e fragilità che offre consulenze gratuite e supporto per le problematiche legate al superamento delle barriere architettoniche

Da oggi è attivo in Asl3, presso la Casa della Salute di Genova Quarto, Clibas, il Centro Ligure Informativo per il Benessere Ambientale e Sociale per le persone disabili o fragili e i loro familiari. Al Clibas di Quarto saranno presenti due assistenti sociali per dare sostegno al singolo cittadino e agli enti territoriali interessati a informazioni su: normative, contributi, rimborsi, temi sociali e sanitari, accessibilità, mobilità e molto altro. Lo sportello si trova al piano terra della Casa della salute di via G. Maggio 6.Ecco i giorni e gli orari di apertura: lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 mercoledì dalle 13.30 alle 17.30. È necessaria la prenotazione tramite: mail all’indirizzo clibas.quarto@regione.liguria.it, telefono 010 849 6431

