Fugge nei vicoli, poi aggredisce i poliziotti e ne ferisce uno. Arrestato

Gli agenti sono riusciti a fermarlo in vico del Pelo, nel centro storico. Lui li ha presi a calci e pugni. Un agente ferito

La Polizia di Stato ha arrestato un 27enne gambiano, senza fissa dimora, per resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale.

Ieri notte i poliziotti dell’U.P.G. durante una vigilanza in centro storico hanno notato il 27enne che alla vista della volante ha tentato di nascondersi nei vicoli. I poliziotti sono scesi dall’auto per avvicinarlo a piedi, ma il giovane ha iniziato a correre nel dedalo dei carruggi, inseguito dagli agenti.

Quando è stato raggiunto l’uomo ha iniziato a colpire con violenti calci un agente facendolo cadere a terra e cagionandogli lesioni al ginocchio e alla mano. Dopo una breve colluttazione con un altro operatore è stato infine portato alla calma e condotto in Questura.

Questa mattina la direttissima.

