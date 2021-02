Si perdono nella neve al passo del Bocco, ritrovate dai Vigili del fuoco

Anche l’elicottero Drago ha partecipato alle ricerche. A Cicagna un ragazzo scivola in un dirupo. Anche in questo caso sono intervenuti i Vvf che lo hanno individuato grazie alla geolocalizzazione del cellulare

Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del fuoco dei distaccamenti del Tigullio sono stati impegnati in due soccorsi ad escursionisti. La squadra di Chiavari, congiuntamente all’elicottero VF Drago, si sonno recati al Passo del Bocco per recuperare due donne che, uscite sulla neve, hanno perso le tracce per il ritorno a casa. La squadra di Rapallo, invece, è interventa a Cicagna, in località Cotú, per soccorrere un ragazzo scivolato in un dirupo, fortunatamente senza farsi male, ma rimanendo bloccato. Entrambi i soccorsi hanno avuto esito veloce e positivo grazie alla trasmissione, via applicazione di messaggistica, della posizione GPS

