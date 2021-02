Sono intervenuti i carabinieri di Castelletto che hanno denunciato per furto la 67enne

Nel tardo pomeriggio, al termine degli accertamenti, i Carabinieri di Castelletto, hanno deferito in stato di libertà per “furto in abitazione” una russa, collaboratrice domestica 67enne. La donna, in qualità di collaboratrice domestica presso un’anziana donna della zona, a seguito di scadenza di contratto, si è appropriata di numerosi capi di abbigliamento e valori per un importo di circa 4.000 euro.

