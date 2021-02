Abilità al plurale, dalla regione 15 milioni per 43 progetti. Ecco quelli

I progetti presentati prima della pandemia potranno essere adattati alle nuove esigenze emerse a causa del Covid

Pubblicati gli esiti della selezione per l’avviso “Abilità al plurale 2”: tutte le risorse disponibili sono state assegnate a 43 progetti sulle due linee di intervento, per un totale di 15 milioni.

“”Una misura importante per tutto il mondo del sociale e della formazione, per le associazioni e tutti i soggetti che hanno partecipato – ha detto l’assessore alle politiche sociali Ilaria Cavo – Sono progetti integrati di orientamento, formazione, accompagnamento al mondo del lavoro e di integrazione sociale. È stato adottato un criterio di distribuzione territoriale ed è stata data una specifica attenzione alle iniziative che includono tramite sport e cultura, anche in modo integrato. Nel complesso, la misura garantisce un sostegno rilevante alle fragilità e all’inclusione sociale (che rappresentano la vera sfida di questo momento) sia per le risorse impegnate sia per la varietà di realtà interessate. Il covid (e l’impossibilità per la commissione di riunirsi nel lockdown e di maneggiare materiale cartaceo) ha rallentato la stesura e l’elaborazione di questa graduatoria, ma la garanzia di pubblicare gli esiti della valutazione della commissione entro questa settimana è stata mantenuta e la flessibilità dell’era covid sarà garantita anche ai progetti che, presentati prima del bando (aperto e chiuso per la presentazione delle domande prima dell’emergenza) potranno essere adattati alle nuove esigenze emerse”

Questi i soggetti capofila ammessi al finanziamento, divisi nelle due linee di intervento:

Linea 1 (10 milioni di euro, 19 progetti approvati) – Percorso integrato dedicato ai soggetti a rischio di esclusione sociale per i quali è prevedibile lo sviluppo di abilità lavorative tali da consentire il successivo inserimento occupazionale.

Provincia di Genova: Villaggio del Ragazzo, Centro di solidarietà della Compagnia delle Opere, Pane e Signore, Ente Chiesa del Santissimo Nome di Maria e degli Angeli Custodi (Ufficio Migrantes), La Comunità Soc. Coop. Soc. Onlus, CFLC, Centro Solidarietà, Legacoop Liguria, Lanza Del Vasto Soc. Coop. soc., Comunità San Benedetto al Porto,

Provincia della Spezia: Mondonuovo Caritas ODV,

Provincia di Savona: Elfo, Fondazione L’Ancora Onlus Savona, Comune di Pietra Ligure, Isforcoop

Provincia di Imperia: Centro Pastore, Seris srl, Jobel Onlus, SEI CPT Scuola edile imperiese

Linea 2 (5 milioni di euro, 24 progetti approvati) – Percorso integrato dedicato alla promozione dell’inclusione sociale delle persone svantaggiate attraverso l’accesso alla cultura, alla creazione artistica e allo sport.

Provincia di Genova: Istituto David Chiossone, Costituenda ATS Istituto Don Bosco, Trillargento Aps, Società Cooperativa La giostra della fantasia, Palazzo Ducale Fondazione per la cultura, Il sentiero di Arianna Onlus, Alpim, Euro.Forma, Fadivi e Oltre, Associazione culturale Chance Eventi Suq Genova, A.S.D. link, Ass. Non Solo Vela, Parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra, Crocera Stadium, My sport ASD Consortile arl, SSD La Rete

Provincia della Spezia: Ass. Delta Intercultural, Associazione culturale Gli Scarti, Fondazione Aut Aut,

Provincia di Savona: Comune di Loano, Consorzio sociale Sestante, Arcimedia Onlus,

Provincia di Imperia: Anffas Imperia Onlus, UISP Comitato territoriale Imperia,

Gli esiti sono pubblicati sul sito ufficiale di Regione Liguria: https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2019-avviso-fse-abilita-al-plurale-2.html

Mi piace: Mi piace Caricamento...