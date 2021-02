Consorzio Integra, Veolia e Suez vincono il ricorso al Tar e si aggiudicano l’appalto del nuovo depuratore

L’appalto vale circa 60 milioni di euro. Il raggruppamento si era classificato secondo

Bertacco Recla e SZA Studio Legale hanno assistito con successo il raggruppamento di imprese costituito da Consorzio Integra Soc. Coop., Veolia Water Technologies Italia S.p.a. e Suez Trattamento Acque S.p.a. in due contenziosi al TAR Liguria relativi alla gara per la progettazione e costruzione del nuovo depuratore di Genova, del valore di circa 60 milioni di euro.

<Il raggruppamento, secondo classificato nella gara – spiegano a Bertacco Recla e SZA Studio Legale -, ha impugnato l’aggiudicazione al primo classificato ottenendone la revoca e l’aggiudicazione in suo favore. Il RTI ha anche resistito al ricorso promosso dal terzo classificato, dimostrandone l’inammissibilità ed infondatezza come riconosciuto dal TAR Liguria con la sentenza n. 65/2021 (In particolare, la pronuncia contiene interessanti principi in tema di diritto di accesso alle offerte avversarie e afferma la necessità di contestare tempestivamente il diniego o la concessione di un accesso solo parziale). All’esito dei due giudizi, Consorzio Integra, Veolia e Suez potranno quindi procedere alla progettazione esecutiva e realizzazione del depuratore di Genova, un’opera di elevata complessità e di interesse strategico ed essenziale per la città>.

