Mattarella chiede la fiducia a “un governo di alto profilo”. Toti: “Presente!”

Il Presidente della Repubblica ha convocato per domani mattina Mario Draghi al Quirinale

<Avverto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, perché conferiscano la fiducia ad un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Conto quindi di conferire al più presto un incarico per formare un governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili> ha detto Sergio Mattarella dopo l’esito negativo del mandato esplorativo del presidente della Camera Roberto Fico.

<Bene ha fatto il Presidente Mattarella a mettere fine a un teatrino tanto inconcludente quanto a tratti disgustoso – scrive il presidente della regione Liguria e leader di Cambiamo Giovanni Toti -. Ora, come ha chiesto il Capo dello Stato, è il momento della responsabilità. E quando la Repubblica chiama l’unica risposta possibile è: presente!>

Non l’ha presa bene il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando che a Cartabianca, su Rai3, ha detto: <Se Draghi era l’obiettivo di Renzi, perché questa sceneggiata?”.

Alessandro Di Battista ha ricondiviso su Facebook un suo articolo del 31 agostoscorso in cui definisce l’ex governatore Bce <L’apostolo delle elite>.

Oggi pomeriggio Il capogruppo della Lega in Senato Massimo Romeo, commentando le voci che già si stavano diffondendo sull’incarico a Draghi, aveva commentato: <Secondo me siamo nell’ambito della fantapolitica. L’unico modo per garantire stabilità e autorevolezza al Paese sono le

elezioni>.

Per Mattarella il “governo di alto profilo” è l’unica alternativa alle elezioni: <Dalle consultazioni al Quirinale era emersa come unica possibilità di governo a base politica quella della maggioranza che sosteneva il governo precedente – ha detto -. La verifica della sua concreta realizzazione ha dato esito negativo. Vi sono adesso due strade tra loro alternative: dare immediatamente vita ad un nuovo governo adeguato a fronteggiare le gravi emergenze presenti: sanitaria, sociale, economica, finanziaria ovvero quella di immediate elezioni anticipate>.





Mi piace: Mi piace Caricamento...