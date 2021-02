La Liguria in treno (vista dal drone) protagonista di trasmissione inglese di Channel 5 – VIDEO

Genova è presente (non solo) col Trenino di Casella grazie alla collaborazione con l’assessora allo Sviluppo economico turistico e Marketing territoriale, ma il documentario della serie The World’s Most Scenic Railway Journeys” racconta anche del Parco delle Cinque Terre e di San Fruttuoso di Camogli – LA VERSIONE COMPLETA

Qui lo spezzone che riguarda Genova, postato sul gruppo Facebook “Amici Ferrovia Genova Casella”

Qui la versione completa postata dalla Regione Liguria

“Un viaggio tra le montagne della Riviera italiana su uno storico treno del 1920 restaurato”, comincia così la presentazione del quarto episodio della seguitissima serie di documentari “The World’s Most Scenic Railway Journeys” che la tv britannica Channel 5 dedica a territori e paesaggi suggestivi da scoprire in treno.

Ed è proprio “salendo” a bordo del trenino di Casella (presentato grazie alla disponibilità di Amt) che venerdì scorso, in prima serata, il famoso attore inglese Bill Nighy ha accompagnato i suoi spettatori lungo quegli incantevoli scenari che la nostra regione, dall’entroterra al mare, può offrire. Le immagini, riprese anche da un drone, mostrano aspetti e angolazioni che ne esaltano ulteriormente la bellezza.

Il viaggio della puntata “Italian Riviera” comincia dal Parco Nazionale delle Cinque Terre per concludersi al Porto Antico offrendo atmosfere e storie uniche, presentando le tradizioni e le molte eccellenze di Genova: dai Palazzi dei Rolli al Galata Museo del Mare, dai mercati storici alle delizie della cucina.

«Vedere Genova protagonista di uno dei programmi di viaggi più seguiti nel Regno Unito è un risultato che ci inorgoglisce – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico turistico e Marketing territoriale Laura Gaggero –. Rendere la nostra città sempre più protagonista del turismo internazionale è uno degli obiettivi a cui stiamo lavorando e potere fare promozione attraverso gli occhi dei migliori professionisti di documentari a tema è certamente un valore aggiunto».

La Direzione Marketing Territoriale del Comune di Genova ha supportato la troupe britannica nel suo soggiorno in città; le riprese, realizzate lo scorso settembre, si sono svolte con l’ausilio tecnico di Genova-Liguria Film Commission.

<“The World’s Most Scenic Railway Journeys” è la docu-serie britannica mandata in onda su Channel 5 che va alla scoperta delle tratte in treno più spettacolari in giro per il mondo – dicono in Regione -. Un viaggio all’interno e dall’alto, reso possibile grazie alle riprese d’eccezione fatte col drone, delle bellezze della nostra terra che l’attore Bill Nighy, narratore dell’episodio, definisce “Una delle coste più spettacolari e ricche di storia di tutta Europa”. Non solo perle naturali, ma anche vita, arte e tradizioni liguri, le telecamere di Channel 5 girano infatti anche per la città di Genova per conoscere i suoi abitanti e i suoi segreti>.

