Toti: “Apertura delle Superiori, aumentano i cluster familiari”

Il presidente della Regione ha spiegato stasera, nel corso della diretta Facebook di fine giornata, che dopo la prima settimana di apertura delle scuole Superiori al 50% i dati delle positività sono un po’ aumentati con riferimento specifico ad alcuni cluster familiari collegati ai ragazzi che sono tornati a scuola

<Chi vi racconta per motivi ideologici che la scuola non influisce dice bugie ideologiche – ha detto Toti -. Mi prendo le mie responsabilità: non ho rinnovato l’ordinanza di chiusura totale ed è stato giusto farlo. Ma dire che non influisca non è verità. Ora riapriranno i ristoranti e anche quello influirà un pochino, anche se è giusto aprire, inutile negarlo. Solo bisogna avere massima prudenza>.



Articolo in aggiornamento

