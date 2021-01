I genoani in corteo a incitare il Genoa e Ballardini

I tifosi genoani si sono incontrati e si sono diretti tutti assieme sulla piastra vicino all’accesso all’autostrada. In corteo, alcuni stipati su un camion, sono andati a salutare la squadra prima dell’incontro col Cagliari

Non sono mancati cori d’incitamento per i giocatori rossoblu e l’allenatore Ballardini, oltre al lancio di fumogeni. Il pullman del Genoa, a conoscenza dell’iniziativa, ha ritenuto di fermarsi spontaneamente per salutare i tifosi e poi è ripartito in direzione stadio dopo meno di 5 minuti dal suo arrivo. L’accesso allo stadio per il pubblico è vietato da quasi un anno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...