Assalto ai lungomare e alle alture. Bus bloccati – FOTO

Folla in corso Italia e a Boccadasse, tifosi genoani appiccicati su un camion. Mezzi Amt per i Camaldoli e per Sant’Ilario fermi a causa delle auto dei gitanti posteggiate malamente: questo ha prodotto il sole della domenica mattina

Il servizio Amt ai Camaldoli è limitato a Pianderlino per auto in sosta. Anche il bus per Sant’ Ilario è in difficoltà, con oltre 40 minuti di ritardo: non si riesce a uscire. Sul posto c’è la Polizia locale. Sono tenute sotto controllo anche Bavari e Apparizione, a rischio ingorgo.

Molte le persone in corso Italia e a Boccadasse, dove in parecchi si sono tolti la mascherina a meno di un metro dagli altri per poter prendere il sole.







