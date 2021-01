Il portale di prenotazione di concerti ed eventi, secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha attuato <una complessa strategia abusiva di carattere escludente che ha precluso agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere>

Per questo dovrà pagare 10 milioni di euro di sanzione. Il gruppo CTS Eventim-TicketOne è stato sanzionato per per “abuso di posizione dominante” acquisita per l’attività di vendita di biglietti per eventi live di musica leggera.

