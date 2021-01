Assembramento in via Canneto in curto, intervento delle Volanti

La Polizia di Stato sta intervenendo nel lato di levante della strada per la segnalazione di decine di persone attorno a un locale

Gli agenti della Polizia di Stato, oggi competenti per quella zona, sono stati allertati dalla Polizia locale, oggi in altro quadrante, al cui operativo sono arrivate telefonate di protesta da parte di cittadini. L’operazione è ancora in corso. Le segnalazioni parlavano di moltissime persone presenti dentro e nelle immediate vicinanze. Gli abitanti della zona da tempo segnalano lì una situazione critica per il numero delle persone che si concentrano all’incrocio con Canneto il lungo.

I poliziotti delle volanti sono intervenuti con almeno 3 equipaggi (che nella foto potete vedere posteggiate nella vicina via San Lorenzo).

