A10, crolla impianto elettrico nella Galleria Coronata

È successo dopo le 21:30 nella galleria tra l’uscita e l’entrata di Genova Aeroporto in direzione Ventimiglia. La notizia è stata segnalata da utenti sui social ed è stata confermata dalla Polizia stradale

Un mezzo pesante ha agganciato e ha strappato un cavo per diversi metri. Il personale di Aspi è intervenuto sul posto. È stata attivata l’uscita obbligatoria ad Aeroporto per tutti i mezzi che arrivano dalla A7: escono ad Aeroporto, la viabilità gli fa fare conversione sul piazzale e riprendono l’autostrada in direzione Savona, così non devono arrivare a Pegli. Chi deve andare a Genova invece non ha problemi. Chi entra ad Aeroporto va senza problemi sia a Savona sia verso Genova.

Sul posto, il personale di Aspi sta ripristinando il cavo.

Il tratto è comunque chiuso fino a Pra’dalle 22 per lavori programmati.

