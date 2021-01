Effetto vaccini, Alisa: quando saranno “coperti” gli over 65 i morti scenderanno al 4%

Con la copertura degli over 80 i decessi scenderanno già del 60%

Filippo Ansaldi, sub commissario e responsabile della prevenzione di di Alisa ha simulato l’effetto della vaccinazione sulla popolazione e ha presentato l’effetto stasera, in conferenza stampa.

<Quando riusciremo a vaccinare tutti i soggetti over 80 avremo una diminuzione del 30% delle ospedalizzazioni e del 60% dei decessi – ha detto Ansaldi – Quando arriveremo ai 65 enni avremo un numero di decessi molto limitato pari al 4% e una diminuzione del 60% degli accessi in ospedale>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...