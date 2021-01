Incidente a Pegli, mamma e bimba in ospedale

Le due passavano sul marciapiede quando il guidatore di un furgone ha perso il controllo

L’incidente è successo alle 17 all’intersezione tra via Parma e via Opisso. Il conducente del furgone, per ragioni che saranno accertate dalla Polizia locale del 7º distretto intervenuta sul posto, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro la ringhiera. Nell’incidente sono rimasti feriti due passanti, una donna e sua figlia. La donna, soccorsa dal 118, è stata portata in codice giallo all’ospedale di Voltri mentre la bimba, apparentemente incolume, è stata comunque trasportata al Gaslini per i controlli del caso.

Contrariamente alle voci circolate sui social, abbiamo appurato che le vittime non erano un’insegnante della vicina scuola con una degli allievi. La chiusura della scuola è avvenuta molto prima ed è stata come sempre presidiata dalla Polizia locale.

In copertina: foto d’archivio

