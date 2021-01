11 e 12 gennaio, erogazione dell’acqua a rischio, rispettivamente, alla Foce e al Geirato

Nel primo caso, l’intervento dipende dai lavori per la copertura del Bisagno. In Valbisagno manutenzione e sostituzione di tubi

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori propedeutici al rifacimento della copertura del Bisagno, il giorno lunedì 11 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 18:00 si potranno verificare disservizi nelle seguenti vie del comune di Genova interessate dai lavori:

• Corso Buenos Aires (solo lato civici pari fino al civico 28)

• Via Giuseppe Casaregis (dal civico 38 al civico 33)

Si precisa che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

Inoltre, a causa di lavori urgenti di manutenzione e rinnovamento della rete, il giorno martedì 12 gennaio, dalle ore 8:30 alle ore 15:30, si potranno verificare disservizi alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

Via Elia Bernardini

Via di Pino fino al civico 17

Largo Paolo Boccardo

Via Geirato

Via Antonio Sertoli

Via Isola del Vescovo

Via Inferiore Rio Maggiore



Anche in questo caso, per avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

