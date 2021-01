Toti: “Certamente la Liguria non sarà in zona rossa”. Via dell’Ema al vaccino “Moderna”

Il presidente della Regione ha spiegato che l’Rt è a 0,95, quindi sotto l’1. Secondo i nuovi parametri governativi, siamo in zona gialla, al confine con l’arancione

<Secondo il Report 34 dell’Istituto superiore di Sanità, l’Rt puntuale della nostra regione è 0,95> ha detto il presidente della Regione durante la consueta diretta della sera. Sabato e domenica sarà di nuovo zona rossa in tutta Italia. Domani e venerdì la zona gialla rinforzata, col divieto di uscire dal territorio. I pubblici esercizi potranno stare aperti dalle 5 alle 18 e i negozi potranno stare tutti aperti.

Domani torneranno a scuola i bimbi delle elementari e i ragazzi delle scuole medie. Lunedì a quelli delle superiori (al 50%).



Toti ha ricordato anche l’approvazione da parte dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, del vaccino “Moderna”. È il secondo dopo quello della Pfizer già in distribuzione. Via libera, dunque, all’immissione in commercio condizionata per il vaccino a partire dai 18 anni di età.





