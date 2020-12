Pesta la compagna in strada. La Polizia salva la donna, ma lei rifiuta di sporgere denuncia

Lui è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato altresì per ubriachezza, per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e per la violazione della normativa anticovid, ma lei, nonostante le sia stato necessario ricorrere alle cure del pronto soccorso, è tornata a casa col compagno violento

Una pattuglia dell’U.P.G. ha denunciato un ecuadoriano di 32 anni per resistenza a pubblico ufficiale, sanzionandolo altresì per ubriachezza, per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e per la violazione della normativa anticovid.

L’intervento è stato predisposto dopo la segnalazione di una lite in strada tra un uomo e una donna. Sul posto gli operatori hanno trovato il 32enne in evidente stato d’ebrezza alcolica, privo di mascherina. Accanto a lui la compagna visibilmente spaventata per le percosse subite. Nei confronti degli agenti, l’uomo ha mostrato aggressività cercando di sottrarsi al controllo con calci e pugni. Dal controllo è stato anche trovato in possesso di 1,15 grammi di cannabis detenuti per uso personale. La donna è stata accompagnata presso il pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove è stata refertata con 3 giorni di prognosi per ferite al capo, nonostante ciò si è rifiutata di sporgere denuncia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...