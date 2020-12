Il capolinea dell’1 non verrà spostato da Voltri a Palmaro

Avvenente (Italia Viva) canta vittoria: <Abbiamo vinto la battaglia, il direttore generale di Amt ci ha finalmente risposto. Il tragitto della linea non verrà accorciato>

Grazie alla battaglia portata avanti dal Gruppo Consiliare di Italia Viva del Comune di Genova in Consiglio Comunale, a seguito di due successive interrogazioni rivolte dal capogruppo Mauro Avvenente all’assessore Matteo Campora, la tanto attesa risposta concertata con il direttore generale Amt Stefano Pesci è finalmente arrivata: <iIl capolinea della linea 1 non verrà trasferito da Voltri a Palmaro e quindi il percorso non verrà accorciato – spiega Avvenente -. Questa ipotesi era stata presa in considerazione all’interno del Pums e avrebbe causato notevoli disagi alla cittadinanza, costretta, se il progetto fosse stato confermato, a cambiare fino a tre linee per trasferirsi dalle vallate del ponente genovese al centro città. Non solo si tratta di tragitto abituale per moltissimi pendolari, ma investe la vita degli istituti scolastici di Voltri e dell’Ospedale Evangelico, frequentato da cittadini provenienti da molti altri quartieri>.

