La Mostra Concorso dei presepi di Mele diventa virtuale

Come da tradizione, la Confraternita di Sant’Antonio Abate di Mele organizza per il periodo natalizio la “Mostra concorso dei presepi scolastici”: <Purtroppo, quest’anno, vista la particolare situazione che tutti ben conosciamo – dicono alla Confraternita -, il concorso, giunto alla 21ª edizione, sarà in versione virtuale>

Le foto dei presepi realizzati dalle Scuole e da gruppi di ragazzi in età scolastica si potranno essere visti e votati dal 24 dicembre al 17 gennaio compresi a questo link.

<Il voto viene espresso mettendo un “mi piace” o un qualunque reazione sulla singola foto, per farlo è necessario cliccare su di questa in modo da assegnare il voto alla singola foto e non al post globale con tutte le foto – spiegano all’Oratorio -. Il concorso termina il 17 gennaio, giorno del nostro Santo Patrono Sant’Antonio Abate. A votazioni ultimate, ci sarà una classifica finale (sulla base del numero di reazioni/mi piace totali) con premiazione in materiale didattico>.

A corredo della Mostra dei presepi ci sarà il Concorso “L’albero più bello”, concorso fotografico dedicato agli alberi di Natale addobbati dai bambini nelle loro abitazioni. L’albero vincitore avrà un riconoscimento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...