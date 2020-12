Covid: 328 positivi, 455 guariti e 12 morti dai 64 ai 91 anni

Stabile il numero delle persone in terapia intensiva, due persone ricoverate in meno. 1.096 ramponi a nuovi testati dei quali il 29,9% positivi. In totale i tamponi, compresi quelli per individuare la guarigione dei soggetti già scoperti positivi in passato, sono stati 4.621

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 25

SAVONA (Asl 2): 44

GENOVA: 195, di cui:

· Asl 3: 154

· Asl 4: 41

LA SPEZIA (Asl 5): 62

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2





