Blocca il traffico in piazza della Vittoria. Arrestato dalla Polizia

Ieri alle 17 il trentaduenne ha stazionando in mezzo alla carreggiata e gesticolando, poi ha aggredito i poliziotti. Denunciato un amico che era corso in soccorso e ha ostacolato minacciato gli agenti

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un tunisino 32enne per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo ha bloccato la circolazione stradale in piazza della Vittoria stazionando in mezzo alla carreggiata gesticolando. Gli operatori, immediatamente intervenuti, lo hanno invitato a calmarsi e a spostarsi sul marciapiede. Per tutta risposta il 32enne si è agitato ancora di più cercando di aggredire i poliziotti e insultandoli. Nel frattempo, in aiuto del tunisino, a ostacolare e insultare i poliziotti, è arrivato un suo amico, un 45enne calabrese, che è stato poi denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Con non poche difficoltà gli agenti sono riusciti ad ammanettare l’uomo ma nello stesso frangente quest’ultimo ha sferrato un calcio al volto ad uno degli agenti procurandogli delle lesioni giudicate guaribili 5 giorni. Accompagnato in Questura ha continuato a tenere un atteggiamento violento e aggressivo. Associato alle locali camere di sicurezza verrà giudicato questa mattina per direttissima.

