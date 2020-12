Ubriaca aggredisce un poliziotto. Arrestata

Le Volanti l’hanno trovata che usciva con alcuni amici da un magazzino e hanno chiesto a tutti i documenti. Lei non l’ha presa bene. Sanzionate 4 persone per ubriachezza e 6 per violazione della normativa anti-Covid

È successo in via del Ponte Nuovo, vicino a piazza Romagnosi, alle 3 di stanotte. I poliziotti delle volanti dell’U.P.G. e del commissariato San Fruttuoso hanno arrestato una 28enne per resistenza, minaccia e lesioni pubblico ufficiale.

La donna, insieme ad altri 5 connazionali, è stata controllata in via del Ponte Nuovo dopo essere stati notati mentre uscivano da un magazzino in evidente stato d’ebrezza alcolica. Durante l’attività d’identificazione la 28enne ecuadoriana, insieme ad un’altra donna che è stata denunciata, ha cominciato ad insultare gli operatori mantenendo lo stesso atteggiamento negli uffici della Questura dove è riuscita a colpire uno dei poliziotti intervenuti. Durante l’intervento complessivamente sono stati sanzionate 4 persone per ubriachezza e 6 per la violazione della normativa anti-Covid.

