Lite e poi botte tra venditore abusivo e operaio a Pra’

Nata a seguito dell’insistenza dell’ambulante al semaforo subito dopo il casello, si è trasformata in scontro fisico. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. È intervenuta la Polizia locale che sta accertando se abbiano partecipato altre persone

Alle 19 di ieri, gli agenti della pattuglia Covid Ponente e una pattuglia del 7º distretto territoriale sono intervenute su richiesta di un cittadino tunisino regolare sul territorio che chiedeva aiuto per essere stato, a suo dire, aggredito in via Sorgenti Sulfuree. Il personale della Polizia locale ha accertato che tra lo straniero e un altro straniero, di nazionalità albanese, che viaggiava a bordo di un mezzo aziendale con altri uomini, un diverbio probabilmente generatosi a seguito dell’insistenza del venditore magrebino, si era trasformato in confronto fisico. I due contendenti sono stati trasportati uno all’ospedale Villa Scassi, l’altro al Galliera per le cure del caso. Il reato è perseguibile solo a querela di parte, ma gli agenti hanno acquisito le immagini della telecamera della zona e alcune testimonianze per accertare se al confronto fisico abbiano partecipato i colleghi dell’operaio albanese, nel qual caso scatterebbe il reato di rissa procedibile d’ufficio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...