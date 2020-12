Covid, Bucci: «Chiudiamo via XX alle auto per permettere shopping in sicurezza»

Da sabato a mezzogiorno a domenica alle 20. Domani pomeriggio riunione in Prefettura per organizzare il provvedimento nei particolari. Nelle strade percorsi pedonali con indicazioni sui marciapiedi per evitare assembramenti. Le strade sono via San Lorenzo, via Sestri e alcune strade del centro.

Le misure “anti assembramento” per salvare capra (la salute) e cavoli (lo shopping di Natale) sono state annunciate questa sera del sindaco Marco Bucci nel corso della ormai consueta conferenza stampa di fine giornata di Regione e Comune.

L’ordinanza dovrebbe essere firmata domani.

In copertina, foto d’archivio

