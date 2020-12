Via alla cura per il Monumentale, gigante malato

Da tempo il ponte sopra via XX è in condizioni di continuo e progressivo degrado. Nel tempo ci sono stati distacchi e sfarinamenti. Secondo l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi sarà restituito entro il mandato amministrativo alla sua originaria bellezza

Il ponte Monumentale si rifarà il look. Da ieri la struttura architettonica che domina via XX Settembre e ne costituisce uno dei segni distintivi è interessata da interventi di manutenzione per mettere in sicurezza alcuni “sfarinamenti” e alcune parti ammalorate.

Dopo la sistemazione di ponteggi all’altezza dei marciapiedi interni verrà tesa una rete che sovrasterà la carreggiata di via XX Settembre in maniera tale da garantire la massima sicurezza.

«L’amministrazione comunale – sottolinea il vicesindaco e assessore a manutenzioni e lavori pubblici Pietro Piciocchi – sta progettando un intervento di risanamento totale del ponte Monumentale entro la fine del mandato, con un importante impegno di spesa. Ora stiamo mettendo in sicurezza la struttura, ma presto prenderanno il via lavori di restyling completo dell’importante manufatto. Naturalmente coinvolgeremo anche la Sovrintendenza poiché si tratterrà non soltanto di risanare dal punto di vista tecnico, ma di procedere anche a operazioni di ripulitura e restauro».

Il ponte fu ideato alla fine dell’Ottocento dall’ingegnere Cesare Gamba, lo stesso che “ridisegnò” via XX Settembre quando fu deciso il riassetto urbanistico di tutto il centro cittadino. Al ponte è sovrapposta una parte monumentale in marmo con colonne e sculture.

«Il ponte Monumentale – continua il vicesindaco Piciocchi – era già stato interessato da lavori di manutenzione ordinaria, con la sistemazione di impalcature e ponteggi dal 2006 al 2009. Ora, per la prima volta dalla sua costruzione risalente al 1890, abbiamo intenzione di intervenire con un’operazione ad ampio spettro: è in corso la progettazione dell’intervento e inseriremo il finanziamento dell’opera nel programma triennale degli investimenti. In ogni caso porteremo a termine l’intervento in questo mandato amministrativo».

